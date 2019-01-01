Пресс-конференция космонавтов на поле «Нашествия»

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В пресс-центре НСН космонавты Сергей Рязанский и Олег Артемьев расскажут о своих впечатлениях от Главного приключения года.
Пресс-конференция космонавтов Сергея Рязанского и Олега Артемьеваначинается в пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ».
Космонавты поделятся впечатлениями от Главного Приключения Года, а также ответят на вопросы журналистов.
В год своего двадцатилетия фестиваль «НАШЕСТВИЕ-2019» обрел ведущего партнера – госкорпорацию «Роскосмос». В субботу, 20 июня, состоялась прямая связь с МКС, в тот же день гости фестиваля смогут стать свидетелями запуска ракеты. А 21 июля в состоится флэшмоб, который будет заснят со спутника. Позднее всю территорию фестиваля можно будет посмотреть на огромной космической фотографии