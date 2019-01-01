Космонавты МКС поприветствовали гостей «Нашествия»
Участники экипажа МКС вышли на прямую связь со зрителями «Нашествия-2019» . Такую возможность участникам крупнейшего музыкального фестиваля в его юбилей обеспечил ведущий партнер - госкорпорация «Роскосмос».
Космонавты Олег Артемьев и Сергей Рязанский поприветствовали коллег на МКС с главной сцены.
«Готовлюсь к встрече на МКС новых космонавтов, среди которых наш россиянин Алексей Скворцов. Стол накрыт, жду... Какую музыку я больше люблю слушать? Самую разнообразную, но более всего - тяжелый рок... Сейчас я пролетаю над океаном, пролетели Южную Америку. Когда буду пролетать над "Нашествием", сделаю обязательно селфи... Какая моя любимая песня о Космосе? "Трава у дома"», - рассказал с орбиты космонавт Алексей Овчинин.
Завтра, в день закрытия мероприятия, будет проведен флешмоб. Специалисты «Роскосмоса» сделают снимки с одного из своих спутников. Кроме того на поле «Нашествия-2019» пройдет грандиозный флешмоб по итогам которого будет сделана огромная космическая фотография территории фестиваля.
Ранее российский космонавт Олег Артемьев рассказал в интервью НСН, кого приехал послушать на «НАШЕСТВИИ».
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- «7Б» о «Нашествии»: Сказка, трогательная до слез!
- Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем
- Космонавты МКС поприветствовали гостей «Нашествия»
- Космонавт Олег Артемьев предложил провести «Нашествие» на Луне и на Марсе
- Таких берут в космонавты. Психологи «Роскосмоса» протестировали гостей «НАШЕСТВИЯ-2019»