Пресс-конференция Глеба Самойлова и THE MATRIXX на поле «Нашествия»

Пресс-конференция лидера группы THE MATRIXX Глеба Самойлова начинается в пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ».

Музыкант расскажет, как намерен праздновать день рождения в августе, а также ответит на вопросы журналистов.

Напомним, 8 августа Глеб Самойлов отметит день рождения концертом в Москве в ДК им. Горбунова, а уже 16 августа устроит праздничный драйв с питерской публикой на сцене «Альпенхаус».

Справка:

Глеб Самойлов — экс-участник группы «Агата Кристи». После распада легендарного коллектива в 2010 году, в котором играл с братом Вадимом, основал собственный бэнд THE MATRIXX. В 2019 году группа отметила 9-летие. За это время группа выпустила шесть студийных альбомов. В 2019 году THE MATRIXX сыграют на Нашествии с симфоническим оркестром «Глобалис».

Напомним, в 2018 году оба брата Самойловы отмечали 30-летие «Агаты Кристи», однако порознь. Глеб Самойлов дал концерт в Москве под названием «Агата Кристи 30. Тёмная сторона», а Вадим выступил с 3-часовой программой «ХХХ». После распада группы братья не общаются и даже судятся друг с другом из-за авторских прав. В ноябре 2018 года Глеб Самойлов впервые озвучил причину распада группы, по его словам, в истории замешана некая девушка, к которой были неравнодушны оба музыканта. Вадим Самойлов позже внёс коррективы в версию брата: по его словам, в любовном треугольнике был третьим некий парень. Однако, интонация, с которой говорил об этом музыкант, даёт шанс поклонникам понять, что это была шутка.





