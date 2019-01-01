Глеб Самойлов: «На сцене «НАШЕСТВИЯ 2019» сделаю все, что от меня зависит»

В юбилейном «НАШЕСТВИИ» вторым номеров принимает участие группа Глеб Самойлоff & The Matrixx. Лидер группы рассказал о планах, в частности о своем предстоящем дне рождения - 4 августа Глебу Самойлову исполнится 49 лет.

«Праздновать...не праздновать...8 августа пройдет наш концерт в Москве, 16-го - в Питере. Ну, а сегодня я хотел бы на сцене сделать все, что от меня зависит: сыграть, спеть», - отметил музыкант.

Всего нa трех сценaх юбилейного «НАШЕСТВИЯ» в течение четырех дней выступят более 130 коллективов. «Би-2», «Мумий Тролль», Гарик Сукaчев, «Дельфин» и многие другие. Продлится крупнейший в стране музыкальный фестиваль с 18 по 21 июля.













