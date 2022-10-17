20.10.2022 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: Ожирение – «чума XXI» века. Почему каждый пятый россиянин имеет лишний вес?

Ученые называют ожирение глобальной эпидемией, ведь численность населения мира с избыточным весом ежегодно растет. Сегодня от лишнего веса в мире страдает каждый четвертый подросток, а среди взрослого населения показатель ожирения приближается к 40%. Проблема избыточного веса приобрела угрожающие масштабы и в России, с ней столкнулись 55% взрослых. Всемирная организация здравоохранения призывает бороться с лишним весом, так как ожирение – это серьезное заболевание, которое стоит на пятом месте среди причин смертности в мире.

Как сегодня можно остановить «эпидемию ожирения»?

Кто чаще всего подвержен набору лишнего веса?

Как научиться правильно питаться?

Дорого ли сегодня питаться «полезной» пищей?

Какие новейшие тенденции в индустрии функционального питания?

Какие основные задачи сейчас стоят перед индустрией в текущей ситуации?

Как сегодня можно помочь людям с ожирением и лишним весом?

Обо всем этом и многом другом расскажут участники пресс-конференции:

Профессор ФМБА России, доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева;

Бизнес эксперт в области здравоохранения и полезного питания, Член Совета Директоров ООО «ПрандиаЛаб» Ольга Фатеева;

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 15:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC

