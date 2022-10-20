«Лишний вес и диабет»: Россияне заедают стресс на фоне тревожных новостей

Людям свойственно заедать стресс на фоне тревожных новостей и событий, заявила бизнес эксперт в области здравоохранения и полезного питания, член Совета Директоров ООО «ПрандиаЛаб» Ольга Фатеева в пресс-центре НСН.

«Лишний вес и ожирение – серьезные факторы риска для ряда заболеваний, включая диабет. В мире сейчас у каждого двадцатого человека есть диабет. Контроль веса – это важнейшая задача не только индивидуальная. Это проблема комплексная, привычки идут из семьи, важно и эмоциональное состояние человека. В трудные времена многим людям свойственно заедать стресс. Именно поэтому сегодня это тема особенно актуальна», - рассказала эксперт.

Ожирение может способствовать развитию онкологических заболеваний из-за гормональных изменений в организме, заявила ранее врач персонализированной медицины, диетолог Маргарита Королева в пресс-центре НСН.

