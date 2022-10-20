«Тысячи примеров»: Назван секретный ингредиент борьбы с ожирением

Бороться с серьезным ожирением можно только при поддержке близких людей и специалистов, заявила бизнес эксперт в области здравоохранения и полезного питания, член Совета Директоров ООО «ПрандиаЛаб» Ольга Фатеева в пресс-центре НСН.

«Я знаю сотни и даже тысячи историй успеха людей, которые снизили вес и после этого в течение длительного времени успешно могут удерживать свою новую форму. Я помню историю девушки, которая снизила примерно за полгода вес на 18 кг, а дальше уже более десяти лет эту форму удерживает. Конечно, они перестраивали режим питания, пили воду, меняли физическую активность. Но что было секретным ингредиентом их успеха – то, что они не справлялись сами, была компания, группа поддержки, сообщество людей. Моя рекомендация – выбирать себе кого-то в группу поддержку», - объяснила она.

Ожирение может способствовать развитию онкологических заболеваний из-за гормональных изменений в организме, заявила ранее врач персонализированной медицины, диетолог Маргарита Королева в пресс-центре НСН.

