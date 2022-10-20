«Тысячи примеров»: Назван секретный ингредиент борьбы с ожирением
Член Совета Директоров ООО «ПрандиаЛаб» Ольга Фатеева рассказала, что все истории успеха людей в вопросе похудения связаны с поддержкой со стороны близких и специалистов.
Бороться с серьезным ожирением можно только при поддержке близких людей и специалистов, заявила бизнес эксперт в области здравоохранения и полезного питания, член Совета Директоров ООО «ПрандиаЛаб» Ольга Фатеева в пресс-центре НСН.
«Я знаю сотни и даже тысячи историй успеха людей, которые снизили вес и после этого в течение длительного времени успешно могут удерживать свою новую форму. Я помню историю девушки, которая снизила примерно за полгода вес на 18 кг, а дальше уже более десяти лет эту форму удерживает. Конечно, они перестраивали режим питания, пили воду, меняли физическую активность. Но что было секретным ингредиентом их успеха – то, что они не справлялись сами, была компания, группа поддержки, сообщество людей. Моя рекомендация – выбирать себе кого-то в группу поддержку», - объяснила она.
Ожирение может способствовать развитию онкологических заболеваний из-за гормональных изменений в организме, заявила ранее врач персонализированной медицины, диетолог Маргарита Королева в пресс-центре НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,3 млн+10 067 / сут.
Умерли
389 тыс.+90 / сут.
Выздоровели
20,7 млн+18 352 / сут.
- Европа резко увеличила импорт дизельного топлива
- Путин наградил мать Рамзана Кадырова орденом Почёта
- «Москвич» выпустит 50 тысяч автомобилей в следующем году
- Зеленский ввел санкции в отношении Абрамовича
- Путин наградил посмертно ульяновскую воспитательницу
- Захарова отреагировала на отставку Трасс
- Блинкен заявил, что не видит интереса России к переговорам с Украиной
- Каждый третий россиянин считает, что церковь излишне вмешивается в дела государства
- Orion Pharma опровергла сообщения об уходе из России
- Захарова: в отношениях Москвы и Пекина нет иерархии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru