«Двенадцать видов рака»: Врач рассказала об опасностях ожирения
Диетолог Маргарита Королева заявила, что ожирение является фактором риска преждевременной смерти.
Ожирение может способствовать развитию онкологических заболеваний из-за гормональных изменений в организме, заявила врач персонализированной медицины, диетолог Маргарита Королева в пресс-центре НСН.
«Следствием ожирения являются те метаболические изменения, которые входят в состав пяти основных факторов риска преждевременной смерти – сахарный диабет второго типа, онкология… Двенадцать видов рака как следствие ожирения в связи с тем, что меняется гормональный фон человека. Есть такие опухоли, которые формируются у человека с большим избытком веса», - рассказала она.
Ученые называют ожирение глобальной эпидемией, ведь численность населения мира с избыточным весом ежегодно растет. Сегодня от лишнего веса в мире страдает каждый четвертый подросток, а среди взрослого населения показатель ожирения приближается к 40%. Проблема избыточного веса приобрела угрожающие масштабы и в России, с ней столкнулись 55% взрослых.
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