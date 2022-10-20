«Двенадцать видов рака»: Врач рассказала об опасностях ожирения

Ожирение может способствовать развитию онкологических заболеваний из-за гормональных изменений в организме, заявила врач персонализированной медицины, диетолог Маргарита Королева в пресс-центре НСН.

«Следствием ожирения являются те метаболические изменения, которые входят в состав пяти основных факторов риска преждевременной смерти – сахарный диабет второго типа, онкология… Двенадцать видов рака как следствие ожирения в связи с тем, что меняется гормональный фон человека. Есть такие опухоли, которые формируются у человека с большим избытком веса», - рассказала она.

Ученые называют ожирение глобальной эпидемией, ведь численность населения мира с избыточным весом ежегодно растет. Сегодня от лишнего веса в мире страдает каждый четвертый подросток, а среди взрослого населения показатель ожирения приближается к 40%. Проблема избыточного веса приобрела угрожающие масштабы и в России, с ней столкнулись 55% взрослых.

