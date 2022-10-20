Диетолог Королева: Более 30% детей страдают ожирением
По ее словам, мамы перестают контролировать питание детей после трех лет, что приводит к неправильным привычкам.
Сегодня серьезной проблемой является детское ожирение, которое зачастую сохраняется и во взрослой жизни, заявила врач персонализированной медицины, диетолог Маргарита Королева в пресс-центре НСН.
«Обеспокоенность вызывает тот факт, что среди детей большое количество сейчас имеют избыточный вес, более 30% страдают ожирением. Это обусловлено тем, что дети едят пустую по своему содержанию дешевую еду. Если мамы до трехлетнего возраста отслеживают питание детей и график употребления пищи, то после большое количество ненужных ингредиентов попадает в их организм вместе с чипсами, газировкой. Отсюда избыточный вес и детское ожирение, которое сохраняется и во взрослом возрасте», - рассказала она.
Людям свойственно заедать стресс на фоне тревожных новостей и событий, заявила ранее бизнес эксперт в области здравоохранения и полезного питания, член Совета Директоров ООО «ПрандиаЛаб» Ольга Фатеева в пресс-центре НСН.
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