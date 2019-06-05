5.06.2019 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Опасные экзамены: Нужно ли спасать детей от ЕГЭ?»

По всей России проходит Единый государственный экзамен, который, как утверждают родители, вызывает серьезный стресс у школьников. Так, согласно опросам, более 70% выпускников российских школ испытывают стресс в период проведения единых государственных экзаменов, а каждый пятый вынужден принимать успокоительные препараты. Иногда эта психологическая перегрузка приводит и к трагическим последствиям. Так, 24 мая в Екатеринбурге ученик лицея покончил жизнь самоубийством перед экзаменом по математике, а позже в Чебоксарах ученица 11 класса скончалась прямо во время проведения ЕГЭ – известно, что у девочки была группа инвалидности в связи с врождённым пороком сердца.

В ходе пресс-конференции, её участники расскажут, как избежать трагических последствий, вызванных стрессом из-за ЕГЭ.

Участники пресс-конференции:

Проректор Высшей школы экономики Валерия Касамара;

Председатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий;

Исполнительный директор Национального родительского комитета Юлия Матюнина;

Врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00



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