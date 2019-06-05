Опасные экзамены: Нужно ли спасать детей от ЕГЭ?
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Начало конференции
14:00
5 июня 2019
Адрес проведения
Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
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5.05.2019 состоится пресс-конференция, посвящённая проблемам ЕГЭ
5.06.2019 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Опасные экзамены: Нужно ли спасать детей от ЕГЭ?»
По всей России проходит Единый государственный экзамен, который, как утверждают родители, вызывает серьезный стресс у школьников. Так, согласно опросам, более 70% выпускников российских школ испытывают стресс в период проведения единых государственных экзаменов, а каждый пятый вынужден принимать успокоительные препараты. Иногда эта психологическая перегрузка приводит и к трагическим последствиям. Так, 24 мая в Екатеринбурге ученик лицея покончил жизнь самоубийством перед экзаменом по математике, а позже в Чебоксарах ученица 11 класса скончалась прямо во время проведения ЕГЭ – известно, что у девочки была группа инвалидности в связи с врождённым пороком сердца.
В ходе пресс-конференции, её участники расскажут, как избежать трагических последствий, вызванных стрессом из-за ЕГЭ.
Участники пресс-конференции:
- Проректор Высшей школы экономики Валерия Касамара;
- Председатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий;
- Исполнительный директор Национального родительского комитета Юлия Матюнина;
- Врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 14:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (495) 925 04 49
8 (916) 107 77 34
8 (915) 023 10 49
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