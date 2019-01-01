Родительский комитет: Перед ЕГЭ детей подсаживают на допинг

«Препараты, которые предлагается принимать перед ЕГЭ в интернете, относительно безвредны и относительно бесполезны. Потому что выраженного эффекта от них нет, на результате экзаменов это почти не сказывается. Но давайте посмотрим с психологической точки зрения: мы приучаем детей в стрессовой ситуации прибегать к чему-то. Они не знают, что это фактически лёгкое плацебо, они считают, что именно препараты помогают им сконцентрироваться и нормально сдать экзамены. И в следующей такой ситуации они прибегнут к фармакологическим препаратам. Таким образом, мы подсаживаем их фактически на допинг», — заявила Матюнина.

Ранее в эфире НСН завотделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов заявил, что стресс во время экзамена является нормой. О том, кому следует принимать успокоительное перед сдачей ЕГЭ, читайте в материале НСН.

