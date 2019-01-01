Родительский комитет: Перед ЕГЭ детей подсаживают на допинг
Исполнительный директор Национального родительского комитета предостерегла в эфире НСН от попыток приучить школьников к постоянному приёму успокоительных.
22% выпускников российских школ принимают успокоительные препараты во время экзаменов. А стресс, согласно проведенному проектом «Дети Mail.ru» опросу, испытывают 73% школьников.
В целом в приёме успокоительных нет большой беды, как нет и особого смысла, заметила в эфире НСН исполнительный директор Национального родительского комитета Юлия Матюнина. Однако она предостерегла взрослых от того, чтобы приучать своих чад смолоду к постоянной стимуляции извне.
«Препараты, которые предлагается принимать перед ЕГЭ в интернете, относительно безвредны и относительно бесполезны. Потому что выраженного эффекта от них нет, на результате экзаменов это почти не сказывается. Но давайте посмотрим с психологической точки зрения: мы приучаем детей в стрессовой ситуации прибегать к чему-то. Они не знают, что это фактически лёгкое плацебо, они считают, что именно препараты помогают им сконцентрироваться и нормально сдать экзамены. И в следующей такой ситуации они прибегнут к фармакологическим препаратам. Таким образом, мы подсаживаем их фактически на допинг», — заявила Матюнина.
Ранее в эфире НСН завотделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов заявил, что стресс во время экзамена является нормой. О том, кому следует принимать успокоительное перед сдачей ЕГЭ, читайте в материале НСН.
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