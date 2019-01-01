ВШЭ: Нервы школьникам перед ЕГЭ накручивают соцсети
Проректор Высшей школы экономики объяснила НСН, почему в последние годы ухудшилась психологическая устойчивость абитуриентов, студентов и их родителей.
Активное обсуждение с социальных сетях темы ЕГЭ приводит к нервозности и детей, и родителей. Об этом заявила в ходе пресс-конференции НСН проректор Высшей школы экономики Валерия Касамара. По её словам, именно это нагнетание обстановки приводит к трагическим случаям во время экзаменов, которые участились в России в последние годы.
«Мы наблюдаем повышенную психологическую хрупкость студентов, которые поступают в вузы. Та нагрузка, которую раньше первокурсники воспринимали как норму, её никогда не интерпретировали, как сейчас. Сегодня она воспринимается намного тяжелее. Молодёжь оказывается более ранимой. Здесь работу надо проводить и с родителями, и с учителями, потому что мы выяснили, что происходит сильное нагнетание. Даже если молодой человек чувствует себя уверенно, готовится, но в соцсетях видит поднимающуюся истерию в своей группе, эта воронка начинает его затягивать. В такие эмоциональные воронки попадают не только ребята, но и родители. Они в своих чатах обсуждают экзамены и тоже заводятся. И вместо того, чтобы поддержать ребёнка, получают такую взвинченность – и себя, и детей», — рассказала Касамара.
Напомним, этот год уже отметился как минимум двумя трагическими случаями во время ЕГЭ. Так, 24 мая в Екатеринбурге ученик лицея покончил жизнь самоубийством перед экзаменом по математике, а позже в Чебоксарах ученица 11 класса скончалась прямо во время проведения ЕГЭ – известно, что у девочки была группа инвалидности в связи с врождённым пороком сердца.
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