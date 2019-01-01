Профсоюз «Учитель»: ЕГЭ – не конец жизни!
Глава профсоюза «Учитель» призвал общество не драматизировать роль ЕГЭ в жизни ребёнка.
В обществе сформировалось ложное представление о том, что без успешной сдачи ЕГЭ ребёнок окажется за бортом жизни. Эта установка среди прочих способствует накалу страстей вокруг экзаменов и трагическим последствиям для некоторых абитуриентов, заявил в пресс-центре НСН председатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий. Он призвал проще относиться к роли ЕГЭ школьников и их родителей.
«Принципиально изменилось одно: в массовом сознании, прежде всего, родителей, изменились представления о роли этого экзамена. Не было раньше такого, что ты не сдал экзамен, и всё. Не было такого, что ты не поступил в институт, и кончилась твоя жизнь. Сейчас это, к сожалению, у многих родителей в головах, у многих учеников, оканчивающих школу. Очень распространена боязнь того, куда они пойдут. Это тяжело сказывается и на восприятии ЕГЭ. В то время как с точки зрения содержания, что надо показать на ЕГЭ? На мой взгляд, по русскому языку и математике — это очень простые задания, к которым по-хорошему учителя ещё в 9 классе подготовили. Бояться не надо экзамена, но здесь работает этот общественный страх, что ребёнок [без ЕГЭ] окажется за бортом», — заметил Луховицкий.
Ранее проректор Высшей школы экономики Валерия Касамара рассказала в эфире НСН, почему школьники и студенты в последние годы стали более нервными и психологически неустойчивыми.
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