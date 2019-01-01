Профсоюз «Учитель»: ЕГЭ – не конец жизни!

«Принципиально изменилось одно: в массовом сознании, прежде всего, родителей, изменились представления о роли этого экзамена. Не было раньше такого, что ты не сдал экзамен, и всё. Не было такого, что ты не поступил в институт, и кончилась твоя жизнь. Сейчас это, к сожалению, у многих родителей в головах, у многих учеников, оканчивающих школу. Очень распространена боязнь того, куда они пойдут. Это тяжело сказывается и на восприятии ЕГЭ. В то время как с точки зрения содержания, что надо показать на ЕГЭ? На мой взгляд, по русскому языку и математике — это очень простые задания, к которым по-хорошему учителя ещё в 9 классе подготовили. Бояться не надо экзамена, но здесь работает этот общественный страх, что ребёнок [без ЕГЭ] окажется за бортом», — заметил Луховицкий.

Ранее проректор Высшей школы экономики Валерия Касамара рассказала в эфире НСН, почему школьники и студенты в последние годы стали более нервными и психологически неустойчивыми.

