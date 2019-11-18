18.11.2019 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Нурсултан-примиритель: Состоится ли встреча Путина и Зеленского в Казахстане?»

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев после встречи с президентом Украины Зеленским и главой России Владимиром Путиным предложил провести примирительные переговоры по проблеме Донбасса в Казахстане. По словам Назарбаева, Владимир Зеленский уже согласился на встречу на нейтральной площадке. Напомним, что Казахстан ранее уже принимал у себя многосторонние переговоры по вопросам Сирии в 2017 году.

Конфликт на Донбассе длится уже более пяти лет и вопросы по столкновениям ранее урегулировались на минской площадке.

Состоится ли встреча глав России и Украины в «нейтральных водах» Казахстана, и удастся ли на новой площадке урегулировать конфликт на Донбассе, расскажут участники пресс-конференции.

Участники пресс-конференции:

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров;

Советник главы ЛНР, представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник;

Депутат Верховной Рады Украины V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров;

Завкафедрой госуправления во внешнеполитической деятельности Дипломатической академии МИД РФ Иван Сурма.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00



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