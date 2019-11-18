Сенатор: Путину и Зеленскому нет причин встречаться тет-а-тет

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров рассказал в ходе пресс-конференции НСН о том, что необходимость двусторонней встречи президента РФ Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского в настоящее время отпала. Это связано с анонсированием предстоящего саммита в «нормандском формате».

«Предложение Назарбаева объясняется тем, что застопорилась подготовка саммита в нормандском формате, бывший президент Казахстана проявил добрую волю и предложил свои услуги в организации подобной встречи. Но теперь ситуация немного иная – встреча состоится 9 декабря. Необходимость встречи Путина и Зеленского пока отпала», – считает сенатор.

На прошлой неделе экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой России Владимиром Путиным предложил провести примирительные переговоры по проблеме Донбасса в Казахстане.

