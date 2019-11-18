Экс-депутат Рады: Для встречи в «нормандском формате» преград больше нет
На сегодняшний день все условия для встречи лидеров «нормандской четверки» нет. Об этом во время пресс-конференции в НСН заявил бывший депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров.
«Проблема не в том, где встречаться, а в том – с кем встречаться и о чем говорить. “Нормандский формат” был заморожен более трех лет. Это единственная площадка, на которой можно было бы решать вопросы, связанные с войной в Донбассе. Эта площадка не работала, и мы знаем, по каким причинам. После этого прошли выборы на Украине… Зеленский пообещал установить мир в Донбассе. Полгода прошло – никаких подвижек в этом плане нет. Но он не отказывается от того, что говорил в период своей избирательной кампании. Три условия, которые были необходимы для встречи в “нормандском формате” – разведение сил и средств в Станице Луганской, в Петровском и Золотом - выполнены. Сегодня нет никаких преград для того, чтобы встретиться в “нормандском формате”», - считает он.
На прошлой неделе стало известно, что встреча лидеров России, Украины, Франции и Германии состоится 9 декабря в Париже.
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