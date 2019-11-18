Сенатор: ДНР и ЛНР могут поставить вопрос о независимости от Украины

В случае, если намеченная в декабре встреча лидеров «нормандской четверки» не принесет результатов, ДНР и ЛНР могут поставить вопрос о независимости от Украины. Об этом в ходе пресс-конференции НСН заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Если “нормандская встреча” не даст прорыва, а у меня больше сомнения, что там реально будет что-то достигнуто, судя по тому, как готовится к этому Украина и какие заявления мы по этому поводу слышим, - прозреют окончательно европейские спонсоры Украины. Германия и Франция и так уже утомились от постоянного шарахания из стороны в сторону украинских лидеров. Скорее всего, с Украиной они будут разговаривать уже по-другому. Кроме того, если не будет результата, то по-другому могут повести себя лидеры ДНР и ЛНР. Их терпению может прийти конец, и рано или поздно может встать вопрос – захотят ли они сами участвовать в Минском процессе. И может встать вопрос вплоть до независимости от Украины», - считает сенатор.

Джабаров при этом подчеркнул, что России нужна целостная Украина, «спокойный сосед», который «будет дружить с Россией».

