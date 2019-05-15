15.05.2019 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоялась пресс-конференция на тему: «Молния, чемоданы или «Аэрофлот»: Кто виноват в трагедии SSJ?»

5 мая авиалайнер Sukhoi Superjet 100, следовавший из Москвы в Мурманск, сгорел после экстренной посадки. По данным Следственного комитета, в результате трагедии погиб 41 человек из 78 находившихся на борту. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, создана комиссия, которую возглавил министр транспорта России Евгений Дитрих. СК РФ рассматривает в качестве основных причин катастрофы недостаточную квалификацию пилотов «Аэрофлота», диспетчеров, проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолёта. В то же время в СМИ попала информация, что пассажиры, сидевшие в хвостовой части лайнера, оказались заблокированы и погибли из-за пассажиров, которые начали активно доставать свою ручную кладь. Однако, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич призвал приостановить все полёты самолётов Sukhoi Superjet 100, так как уверен, что первопричина произошедшего - техническая неисправность самолёта.

В ходе пресс-конференции её участники рассказали, что стало истиной причиной катастрофы, кто должен понести ответственность и как не допустить подобного в будущем.

Участники пресс-конференции:

Президент Союза Адвокатов России, представитель потерпевших в 8 авиакатастрофах, доктор юридических наук Игорь Трунов;

Авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич;

Аттестованный спасатель МЧС, эксперт по выживанию Эдуард Халилов.

Пресс-конференция состоялась в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00



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