Американцы призывают судить французов за трагедию в Шереметьеве

«Сейчас те версии, которые мы слышим, все с оттенком ложно воспринимаемого патриотизма. “Наш “Сухой”, отстоим, во что бы то не стало, будем рисковать”. Абсолютно неправильный подход. Нужно понимать, что такое “Сухой”. “Сухой” – это такой конструктор, в котором участвует большое количество фирм, в том числе из Франции. Американские адвокаты мне звонят и говорят, надо судить французов и судить во Франции, потому что загорелось из-за двигателя, а горячая часть двигателя – французское производство. Она очень сырая и 2 тысячи налета дают трещины на деталях этого двигателя», — рассказал адвокат.

В то же время кислородные маски на борту пострадавшего лайнера и двери, которые с трудом открывались, а задние и вовсе не удалось открыть, производятся американцами, отметил Игорь Трунов. По его словам, единственной проблемой и главной бедой, которая привела к катастрофе в Шереметьеве, является правоохранительная и судебная система Российской Федерации, которая не наказывает виновных в авиакатастрофах.

Напомним, что в результате экстренной посадки и пожара на самолете компании «Аэрофлот», летевшего из Москвы в Мурманск 5 мая, погиб 41 человек. Одним из них оказался гражданин США Джереми Брукс, сообщили американские СМИ.

