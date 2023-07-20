27.07.2023 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция посвященная старту II Международного Фестиваля Добрых Искусств «Пятницкая башня».

В Тульском кремле 25, 26, 27 августа пройдёт II Международный Фестиваль Добрых Искусств «Пятницкая башня». Организаторы фестиваля подготовили насыщенную, программу, рассчитанную абсолютно на разную возрастную аудиторию от молодежи до взрослого поколения. Ведь в самой миссии фестиваля заложены идеи возрождения истинных ценностей, сохранение традиций и объединение поколений. Во II Международном Фестивале Добрых Искусств «Пятницкая башня» примут участие всем известные, популярные артисты и музыканты.

В ходе пресс-конференции, её участники расскажут подробнее о программе фестиваля, о предстоящем конкурсе для детей и непрофессиональных артистов - «Открытая сцена». А так же ответят на все интересующие журналистов вопросы.

Участники пресс-конференции:

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина ;

; Артист театра, кино и дубляжа, музыкант, член жюри I Всероссийского конкурса «Открытая сцена» Антон Эльдаров;

Артист театра и кино, режиссёр, автор и создатель II Международного Фестиваля Добрых Искусств «Пятницкая башня» Вадим Медведев;

Актриса театра и кино, музыкант, композитор, автор песен, режиссёр эстрадных номеров и программ, музыкальных спектаклей, преподаватель сценического искусства, член жюри I Всероссийского конкурса «Открытая сцена» Ирина Шведова;

Руководитель направления по корпоративной социальной ответственности компании «ЕВРАЗ» Андрей Клименко.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 5945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

