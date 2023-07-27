Создатель Международного фестиваля «Пятницкая башня» рассказал об истории мероприятия
Вадим Медведев рассказал, почему было принято решение переименовать фестиваль в этом году.
Артист театра и кино, режиссёр, автор и создатель II Международного Фестиваля Добрых Искусств «Пятницкая башня» Вадим Медведев в пресс-центре НСН представил краткую историю мероприятия и слоган фестиваля.
«Фестиваль начался еще в 2018 году, в Тульской области, он тогда именовался как фестиваль «Бабушкин сад» в честь одноименной картины. Со временем мы решили его интегрировать в Тульский кремль, чтобы масштабировать. Тогда было принято решение переименовать фестиваль в честь одной из башен Тульского Кремля. В этом году мы имеем возможность провести фестиваль во второй раз. Это случилось благодаря нашим главным партнерам. Компания «ЕВРАЗ» в прошлом году и в этом году оказала самую значительную поддержку, у нас также есть попечительский совет. Наш слоган – возрождаем вечное, сохраняем традиции, объединяем поколения», - рассказал он.
В Тульском кремле 25, 26, 27 августа пройдёт II Международный Фестиваль Добрых Искусств «Пятницкая башня». Организаторы фестиваля подготовили насыщенную программу, рассчитанную на разную возрастную аудиторию – от молодежи до взрослого поколения. В самой миссии фестиваля заложены идеи возрождения истинных ценностей, сохранение традиций и объединение поколений. Во II Международном Фестивале Добрых Искусств примут участие популярные артисты и музыканты.
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