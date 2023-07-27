Министр культуры Тульской области объяснила уникальность фестиваля «Пятницкая башня»

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина в пресс-центре НСН рассказала об истории зарождения фестиваля «Пятницкая башня» в регионе.

«Фестиваль очень своевременен. Тула – уникальный край с точки зрения культуры, истории. Тула – не только промышленный центр, огромное внимание уделяется культурному наследию. В прошлом году наш губернатор, например, инициировал большой проект «Музейное лето в Туле». Проект привлекает посетителей, чтобы узнать лучше Тулу, привлекает молодежь. И именно в прошлом году появился наш фестиваль, который сегодня представлен в историческом центре, в Тульском кремле. В прошлом году на старте «музейного лета» Вадим пришел к нам уже со сформированной концепцией, очень ярко и достойно представил его. Фестиваль прошел, обратив на себя очень большое внимание. Этот фестиваль уникален, потому что яркий формат синтеза направлений в культуре, синтез искусств. Это интересно для молодежи, семьям», - поделилась она.

В Тульском кремле 25, 26, 27 августа пройдёт II Международный Фестиваль Добрых Искусств «Пятницкая башня». Организаторы фестиваля подготовили насыщенную программу, рассчитанную на разную возрастную аудиторию – от молодежи до взрослого поколения. В самой миссии фестиваля заложены идеи возрождения истинных ценностей, сохранение традиций и объединение поколений. Во II Международном Фестивале Добрых Искусств примут участие популярные артисты и музыканты.

