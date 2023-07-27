Певица Ирина Шведова рассказала о концертах на Донбассе

Благотворительные концерты – это гражданский долг любого артиста, заявила актриса театра и кино, музыкант, композитор, автор песен, режиссёр эстрадных номеров и программ, музыкальных спектаклей, преподаватель сценического искусства, член жюри I Всероссийского конкурса «Открытая сцена» Ирина Шведова в пресс-центре НСН.

«Благотворительная деятельность выражается в концертах для пенсионеров, в детских домах, в домах престарелых. Сейчас также, когда идет спецоперация, концерты в госпиталях, концерты для военнослужащих на территории Донбасса. Это главная моя благотворительная деятельность. Я думаю, что это должен делать каждый артист, это гражданская миссия», - отметила она.

В Тульском кремле 25, 26, 27 августа пройдёт II Международный Фестиваль Добрых Искусств «Пятницкая башня». Организаторы фестиваля подготовили насыщенную программу, рассчитанную на разную возрастную аудиторию – от молодежи до взрослого поколения. В самой миссии фестиваля заложены идеи возрождения истинных ценностей, сохранение традиций и объединение поколений. Во II Международном Фестивале Добрых Искусств примут участие популярные артисты и музыканты.

