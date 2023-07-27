Член жюри конкурса «Открытая сцена»: Финалисты выступят на сцене Тульского кремля

Артист театра, кино и дубляжа, музыкант, член жюри I Всероссийского конкурса «Открытая сцена» Антон Эльдаров в пресс-центре НСН рассказал, что на конкурс пришло уже больше тысячи заявок. Финалисты выступят на сцене Тульского кремля в рамках фестиваля «Пятницкая башня».

«Хочу поблагодарить за представленную возможность побыть членом жюри. Это большая ответственность, это здорово. Хочу поблагодарить всех создателей этого конкурса. Этот конкурс – это уникальная история, потому что поступило уже более тысячи заявок со всех уголков России и даже Белоруссии. Заявки все интересные, но в финале останутся самые лучшие из самых лучших. До первого августа у вас еще есть время подать заявку. Так что не бойтесь, дерзайте! Заявки можно подать на сайте онлайн. Пятого августа узнаем имена финалистов», - рассказал он.

С 25 по 27 августа в Туле состоится II международный фестиваль добрых искусств «Пятницкая башня». Также уже идет конкурс среди детей и непрофессиональных артистов «Открытая сцена». С 1 июля и до 1 августа 2023 года все желающие (в возрасте от 7 до 30 лет) могут подать заявку на участие. 26 августа номинанты примут участие в очном смотре на открытой сцене фестиваля «Пятницкая башня» в Тульском Кремле. Вечером 26 августа запланирована торжественная церемония награждения победителей. На мероприятии ожидается выступление джазового квартета под руководством Олега Бутмана.



