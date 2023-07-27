В компании «ЕВРАЗ» рассказали о подготовке фестиваля «Пятницкая башня»
Руководитель направления по корпоративной социальной ответственности компании «ЕВРАЗ» Андрей Клименко отметил, что таких фестивалей в культурной повестке не так много.
Руководитель направления по корпоративной социальной ответственности компании «ЕВРАЗ» Андрей Клименко в пресс-центре НСН рассказал о подготовке II Международного Фестиваля Добрых Искусств «Пятницкая башня».
«Мы поддерживаем мероприятия, которые проходят в малых и больших городах нашего присутствия. Таких больших фестивалей в нашей культурной повестке не так много. Одним из них уже второй год является фестиваль «Пятницкая башня». Важно, чтобы большая культурная повестка в Туле расширялась, чтобы проводилось больше интересных культурных событий, для туристов и горожан. В прошлом году все получилось с самыми хорошими отзывами. В этом году фестиваль расширился, это уже не два, а три дня. Хочу поблагодарить правительство Тульской области, которое активно поддержало инициативу и предоставило значимую площадку - Тульский кремль», - рассказал он.
В Тульском Кремле 25, 26, 27 августа пройдёт II Международный Фестиваль Добрых Искусств «Пятницкая башня». Организаторы фестиваля подготовили насыщенную программу, рассчитанную на разную возрастную аудиторию – от молодежи до взрослого поколения. В самой миссии фестиваля заложены идеи возрождения истинных ценностей, сохранение традиций и объединение поколений. Во II Международном Фестивале Добрых Искусств примут участие популярные артисты и музыканты.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Алтае при падении вертолета Ми-8 погибли шесть человек
- «Ростех» завершил госиспытания первой в России колесной гаубицы «Мальва»
- В России положительно оценили перспективы сотрудничества с КНДР
- Левитин призвал создать транспортный союз России и Африки
- Глава ОКР объяснил невозможность вывода Исинбаевой из исполкома её членством в МОК
- Балицкий: ВСУ неудачно попытались прорвать оборону в Запорожской области
- Путин допустил, что Африканский союз подключат к G20 на саммите в Индии
- Зеленский обсудил наступление ВСУ на заседании в Днепропетровске
- Президент Зимбабве назвал Россию последовательным союзником
- В Крыму запретят допуск граждан на Арабатскую стрелку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru