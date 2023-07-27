В компании «ЕВРАЗ» рассказали о подготовке фестиваля «Пятницкая башня»

Руководитель направления по корпоративной социальной ответственности компании «ЕВРАЗ» Андрей Клименко в пресс-центре НСН рассказал о подготовке II Международного Фестиваля Добрых Искусств «Пятницкая башня».

«Мы поддерживаем мероприятия, которые проходят в малых и больших городах нашего присутствия. Таких больших фестивалей в нашей культурной повестке не так много. Одним из них уже второй год является фестиваль «Пятницкая башня». Важно, чтобы большая культурная повестка в Туле расширялась, чтобы проводилось больше интересных культурных событий, для туристов и горожан. В прошлом году все получилось с самыми хорошими отзывами. В этом году фестиваль расширился, это уже не два, а три дня. Хочу поблагодарить правительство Тульской области, которое активно поддержало инициативу и предоставило значимую площадку - Тульский кремль», - рассказал он.

В Тульском Кремле 25, 26, 27 августа пройдёт II Международный Фестиваль Добрых Искусств «Пятницкая башня». Организаторы фестиваля подготовили насыщенную программу, рассчитанную на разную возрастную аудиторию – от молодежи до взрослого поколения. В самой миссии фестиваля заложены идеи возрождения истинных ценностей, сохранение традиций и объединение поколений. Во II Международном Фестивале Добрых Искусств примут участие популярные артисты и музыканты.

