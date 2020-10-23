27.10.2020 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: «Ковидный мор в Ростове: Больным не хватило кислорода или Fake News?»

О почти единовременной смерти 13 пациентов больных коронавирусом, находящихся в одной больнице в Ростове, сообщили на неделе местные СМИ. Источники сообщившего об этом издания заявляют, что погибшие были подключены к аппаратам ИВЛ, но скончались из-за недостатка кислорода, потому что на протяжении двух часов в больнице вовсе не было баллонов с кислородом. Сообщается, что именно из-за этого скончались люди, которых ещё можно было спасти. В оперативном штабе отметили, что умершим было от 48-ми до 85-ти лет, но в администрации региона информацию о недостатке кислорода в аппаратах ИВЛ в госпитале опровергли, и назвали распространяемые новости фейком. За расследование трагедии взялся Росздравнадзор, а информацию о нехватке баллонов с кислородом поручил проверить лично министр здравоохранения Михаил Мурашко. Ростовская область на сегодняшний день на шестом месте в России по числу инфицированных коронавирусом – 28 139 человек. Погибло за всё время там 719 человек.

В ходе пресс-конференции, её участники расскажут о реальных причинах гибели 13 человек в больнице Ростова.

Участники пресс-конференции:

Представитель от законодательного органа государственной власти Ростовской области, Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова;

Президент Лиги пациентов Александр Саверский;

По видеосвязи:

Заместитель Главы Администрации г. Ростова-на-Дону по социальным вопросам Елена Кожухова.

ВНИМАНИЕ! Коллеги, журналисты! На пресс-конференцию пропускают только съёмочные группы ТВ в составе 1 человека (оператор)

Пресс-конференция проводится в режиме Online и будет транслироваться в прямом эфире 27.10.2020 в 11:00





Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

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