пресс-конференции
Анонс

Коронавирус и конфликт с Турцией, как изменится туризм в 2020 году?

Информация

Начало конференции

12:00

5 марта 2020

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

аккредитация журналистов

8 (495) 925 04 49 8 (916) 107 77 34 8 (915) 023 10 49

5.03.2020 состоится брифинг исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе

5.03.2020 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе на тему: «Коронавирус и конфликт с Турцией, как изменится туризм в 2020 году»

С 20 февраля временно приостановлен въезд граждан Китая на территорию Российской Федерации. Убытки туроператоров от закрытия въезда и потери от возможности отправлять россиян в КНР - АТОР оценивает в 600 миллионов рублей. Если до марта ситуация с коронавирусом не стабилизируется, летний сезон будет потерян. Отрасль недосчитается порядка 100 млн. долларов. Ассоциация уже обратилась к главе правительства страны Михаилу Мишустину с просьбой о возмещении российскому турбизнесу прямых убытков, понесенных в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.

Но помимо Китая турбизнес обеспокоен обострением отношений России и Турции, на фоне военных действий в сирийском Идлибе. По информации СМИ туристы опасаются совершать ранее бронирование на турецком направлении.

  • Какие убытки уже понес туристический рынок от вспышки коронавируса?
  • Как правительство РФ поможет отрасли справиться с финансовыми потерями?
  • Страх выезда за границу: Стали ли туристы опасаться мест заражения коронавирусом?
  • Въездной туризм: кем заменить гостей из КНР?
  • Коронавирус ворвался и в Европу, как быть туристу?
  • Как обострение отношений России и Турция отразился на туристическом спросе турецкого направления?
  • Какие меры предосторожности стоит сегодня соблюдать туристу выезжая за границу?

Участник брифинга:

  • Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (495) 925 04 49
8 (916) 107 77 34
8 (915) 023 10 49

Уважаемые коллеги! Обращаем ваше внимание, что условием аккредитации является обязательное указание пресс-центра ИА «НСН» в ваших материалах по итогам пресс-конференции, как организатора пресс-конференции. При использовании видеотрансляции обязательна ссылка на пресс-центр ИА «НСН».

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Майя ЛомидзеКоронавирус

партнеры

пресс-конференции