5.03.2020 состоится брифинг исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе
5.03.2020 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе на тему: «Коронавирус и конфликт с Турцией, как изменится туризм в 2020 году»
С 20 февраля временно приостановлен въезд граждан Китая на территорию Российской Федерации. Убытки туроператоров от закрытия въезда и потери от возможности отправлять россиян в КНР - АТОР оценивает в 600 миллионов рублей. Если до марта ситуация с коронавирусом не стабилизируется, летний сезон будет потерян. Отрасль недосчитается порядка 100 млн. долларов. Ассоциация уже обратилась к главе правительства страны Михаилу Мишустину с просьбой о возмещении российскому турбизнесу прямых убытков, понесенных в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.
Но помимо Китая турбизнес обеспокоен обострением отношений России и Турции, на фоне военных действий в сирийском Идлибе. По информации СМИ туристы опасаются совершать ранее бронирование на турецком направлении.
- Какие убытки уже понес туристический рынок от вспышки коронавируса?
- Как правительство РФ поможет отрасли справиться с финансовыми потерями?
- Страх выезда за границу: Стали ли туристы опасаться мест заражения коронавирусом?
- Въездной туризм: кем заменить гостей из КНР?
- Коронавирус ворвался и в Европу, как быть туристу?
- Как обострение отношений России и Турция отразился на туристическом спросе турецкого направления?
- Какие меры предосторожности стоит сегодня соблюдать туристу выезжая за границу?
Участник брифинга:
- Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 12:00
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