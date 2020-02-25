5.03.2020 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе на тему: «Коронавирус и конфликт с Турцией, как изменится туризм в 2020 году»

С 20 февраля временно приостановлен въезд граждан Китая на территорию Российской Федерации. Убытки туроператоров от закрытия въезда и потери от возможности отправлять россиян в КНР - АТОР оценивает в 600 миллионов рублей. Если до марта ситуация с коронавирусом не стабилизируется, летний сезон будет потерян. Отрасль недосчитается порядка 100 млн. долларов. Ассоциация уже обратилась к главе правительства страны Михаилу Мишустину с просьбой о возмещении российскому турбизнесу прямых убытков, понесенных в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.

Но помимо Китая турбизнес обеспокоен обострением отношений России и Турции, на фоне военных действий в сирийском Идлибе. По информации СМИ туристы опасаются совершать ранее бронирование на турецком направлении.

Какие убытки уже понес туристический рынок от вспышки коронавируса?

Как правительство РФ поможет отрасли справиться с финансовыми потерями?

Страх выезда за границу: Стали ли туристы опасаться мест заражения коронавирусом?

Въездной туризм: кем заменить гостей из КНР?

Коронавирус ворвался и в Европу, как быть туристу?

Как обострение отношений России и Турция отразился на туристическом спросе турецкого направления?

Какие меры предосторожности стоит сегодня соблюдать туристу выезжая за границу?

Участник брифинга:

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00



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