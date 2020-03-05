Сирия туристов от Турции не отпугнула

Осложнение отношений России и Турции из-за Сирии не подорвало позиции Турции как самого популярного туристического направления. Об этом на брифинге в пресс-центре НСН «Коронавирус и отношения с Турцией, как изменится туризм в 2020 году» рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Турция направление номер один, даже несмотря на снижение динамики на 30-40%. С Турцией люди выжидают. Они дают понять, что готовы забронировать, но им нужна ясность. Думаю, ясность появится сегодня-завтра. И, может быть, мы увидим хоть одно растущее направление, - сказала глава АТОР. - Общий объем бронирований на лето, в том числе Крым и Краснодарский край, упал на 20-25%. Это не очень хорошая картина, но говорить, что сезон провалится, пока нельзя. Турция номер один. Затем идет Сочи, Краснодарский край. За ними идут Греция, Испания, Кипр. Сильно подешевели и вошли в число лидеров Таиланд и Вьетнам. Не сейчас, а на лето. И Болгария с Хорватией».

Ранее Ломидзе заявила, что от коронавируса страдает и внутрироссийский туризм.

