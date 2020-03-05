Убытки турбизнеса от коронавируса составят миллиарды долларов

Эпидемия коронавируса создала беспрецедентную ситуацию на мировом туристическом рынке. Убытки от него составят миллиарды долларов. Об этом на брифинге в пресс-центре НСН «Коронавирус и отношения с Турцией, как изменится туризм в 2020 году» рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. По ее словам, вирус не ударил только по агрегаторам и системам бронирования.

«То, что сейчас происходит на рынке это беспрецедентная история. Я не помню такого за последние 25 лет. Она затронула все сегменты и сферы индустрии. Более менее стабильны оказываются только агрегаторы и системы бронирования. Убыток мировой туристической индустрии будет исчисляться миллиардами долларов, - подчеркнула Ломидзе. - Если говорить о России, то сейчас рекомендации Роспотребнадзора затронули Южную Корею, Иран и Италию. После этого Ростуризм рекомендовал не формировать туристические предложения по этим направлениям. И эти рекомендации бессрочны».

Ранее Ломидзе заявляла, что если до марта ситуация с коронавирусом не стабилизируется, летний сезон будет потерян. С 20 февраля временно приостановлен въезд граждан Китая на территорию Российской Федерации. Убытки туроператоров от закрытия въезда и потери от возможности отправлять россиян в КНР - АТОР оценивает в 600 миллионов рублей.

