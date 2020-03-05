Коронавирус провалил летние каникулы для детей

Коронавирус ударил и по внутреннему туризму. Летние каникулы для детей уже провалены. Об этом на брифинге в пресс-центре НСН «Коронавирус и отношения с Турцией, как изменится туризм в 2020 году» рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Люди, которые боятся, не поедут никуда. Снижение спроса касается всех. В том числе внутреннего туризма, по России. Люди боятся ездить и внутри страны. Когда мы говорим, что ситуация очень сложная, перспективы туманные, то это касается не только выездного туризма, но и внутреннего. Летние каникулы у детей уже провалились. Это внутренний туризм. Ситуация требует прямых мер поддержки», - подчеркнула Ломидзе.

Ранее на брифинге в НСН она назвала убытки российского туризма от коронавируса.

