Туроператоры России потеряли из-за коронавируса 27 млрд рублей

Убытки российского туристического бизнеса от отмены туров из-за коронавируса уже достигли 27 млрд рублей. Об этом на брифинге в пресс-центре НСН «Коронавирус и отношения с Турцией, как изменится туризм в 2020 году» рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Мы подсчитали убытки с конца января, когда началась вся эта ситуация. У нас получилось порядка 27 миллиардов рублей в совокупности по всему рынку, не только по Ассоциации. В силу того, что партнеры не стремятся возвращать деньги и не готовы переносить сроки, то деньги сгорают. Больше всего при этом страдает потребитель. Потому что ему не возвращают деньги, их неоткуда возвращать. И у него нет ясности, что будет дальше. И он лишается отдыха», - сказала Ломидзе.

Ранее она сообщила, что общие убытки от коронавируса составят миллиарды долларов.

