10.01.2020 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Конфликт между Ираном и США. Будет ли война?»

В ночь на 8 января с территории Ирана были осуществлены множественные ракетные атаки по американским базам в Ираке. По информации иранских СМИ, эта атака стала местью за убийство иранского генерала Касема Сулеймани в ходе операции ВВС США в Багдаде 3 января. За несколько дней до ракетной атаки Дональд Трамп заявил, что если Тегеран атакует американские объекты в регионе, то США нанесут быстрый и точный удар более чем по 50 целям в Иране. Однако, на следующее утро после атаки, во время своего обращения, Трамп сообщил, что урон был нанесён минимальный, и Иран ждут только экономические санкции. Иранская сторона в свою очередь утверждает, что удар не является равнозначным ответом на убийство своего генерала.

В ходе пресс-конференции, её участники расскажут о дальнейшем развитии Ирано-Американского конфликта, и рисках которые он несёт для всего мира.

Участники пресс-конференции:

Директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров;

Американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин;

Дипломат, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин;

Приглашен:

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00



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