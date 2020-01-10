Блохин: Война между Ираном и США невозможна
Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин во время пресс-конференции НСН рассказал о причинах, по которым Трамп не будет объявлять войну Ирану.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Конфликт между Ираном и США. Будет ли война?»
Американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин объяснил нежелание США начинать настоящую войну.
«Трамп не сторонник войны. Он заложник ситуации. Он и войны не хочет, и надо отвечать за слова. Он не так давно признался, что потраченные 8 триллионов долларов на военное присутствие на Ближнем Востоке можно было потратить с умом. К тому же будет подорван имидж США как поставщика безопасности. Иран может ответить очень больно в случае конфликта. Причем не только по США, но и по их союзникам», - заявил он.
Ранее директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров заявил, что Сирия и Россиия должна быть благодарна убитому в результате авиаудара США генералу.
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