Блохин: Война между Ираном и США невозможна

«Трамп не сторонник войны. Он заложник ситуации. Он и войны не хочет, и надо отвечать за слова. Он не так давно признался, что потраченные 8 триллионов долларов на военное присутствие на Ближнем Востоке можно было потратить с умом. К тому же будет подорван имидж США как поставщика безопасности. Иран может ответить очень больно в случае конфликта. Причем не только по США, но и по их союзникам», - заявил он.

Ранее директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров заявил, что Сирия и Россиия должна быть благодарна убитому в результате авиаудара США генералу.

