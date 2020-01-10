Началась пресс-конференция НСН на тему ирано-американского конфликта

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началась пресс-конференция на тему: «Конфликт между Ираном и США. Будет ли война?»

В ночь на 8 января с территории Ирана были осуществлены множественные ракетные атаки по американским базам в Ираке. По информации иранских СМИ, эта атака стала местью за убийство иранского генерала Касема Сулеймани в ходе операции ВВС США в Багдаде 3 января. За несколько дней до ракетной атаки Дональд Трамп заявил, что если Тегеран атакует американские объекты в регионе, то США нанесут быстрый и точный удар более чем по 50 целям в Иране. Однако, на следующее утро после атаки, во время своего обращения, Трамп сообщил, что урон был нанесён минимальный, и Иран ждут только экономические санкции. Иранская сторона в свою очередь утверждает, что удар не является равнозначным ответом на убийство своего генерала.

Участники пресс-конференции:

Директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров;

Американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин;

Дипломат, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин.

