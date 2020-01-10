Эксперт: Иранцы будут наносить удары по американским интересам во всем мире

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Конфликт между Ираном и США. Будет ли война?»

Директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров заявил, что убитый в результате авиаудара США генерал Сулеймани помог Сирии и России в их борьбе с террористами.

«Благодаря Сулеймани устоял в Сирии Асад. Если бы не было активного участия Сулеймани, его структур, то у России не было бы возможности вступить в этот конфликт и начать эпохальную победную миссию, которая вернула величие России на Ближнем Востоке. Руководство Ирана не сможет остановить народный гнев. Иранцы будут наносить удары по американским интересам во всем мире», - сказал он.

В ночь на 8 января с территории Ирана были осуществлены ракетные атаки по американским базам в Ираке. Эта атака стала местью за убийство иранского генерала Касема Сулеймани в ходе операции ВВС США в Багдаде 3 января.

