«Браво!» Платошкин оценил действия Ирана в конфликте с США

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Конфликт между Ираном и США. Будет ли война?»

Дипломат, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин похвалил власти Ирана в их позиции в отношении США.

«Браво, Иран! Показали миру, что гегемонизму США можно успешно противостоять. Хочу подчеркнуть гениальность иранского руководства. Они спасли национальную честь, нанесли удар, но избежали полномасштабной войны. Свидетельство высокого уровня государственного управления», - заявил он.

Ранее американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин объяснил нежелание США начинать настоящую войну.

