Платошкин: Трамп убил генерала, чтобы избежать импичмента

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» завершилась пресс-конференция на тему: «Конфликт между Ираном и США. Будет ли война?»

Дипломат, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин заявил, что Трамп решился на убийство иранского генерала, чтобы избежать импичмента.

«Трамп не хотел войны. Его уговаривали убить Сулеймани несколько месяцев. Американские военные были против. Иран это вам не Гренада. Там 20 тысяч человек потерять можно. Их же потом за это распнут. На мой взгляд, Трамп это сделал, чтобы избежать импичмента. Ведь он то русский шпион, то он Украину куролесит. А теперь он жесткий – генерала убил. Но войны не будет, мол, не волнуйтесь. Плюс огромное произраильское лобби в Америке аплодирует Трампу», - добавил он.

Ранее в ходе пресс-конференции НСН Николай Платошкин похвалил власти Ирана в их позиции в отношении США.

