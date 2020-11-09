11.11.2020 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг кандидата в президенты Киргизской Республики Адахана Мадумарова на тему: «Киргизский кризис и выборы президента»

После массовых протестов и попытки государственного переворота в Киргизской Республике, наконец, установилось затишье. Премьер-министр, временно исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров выразил благодарность России за стабилизацию обстановки в стране. 10 января 2021 года состоятся внеочередные президентские выборы. Девять кандидатов уже заявили о своем участии: среди них есть политики и бизнесмены, эксперты и даже предприниматель, объявивший себя «богом».

В ходе брифинга, один из кандидатов в президенты расскажет, что ждёт республику в ближайшее время, как будут развиваться киргизско-российские отношения и что поможет урегулировать политический кризис в Киргизии.

Спикер брифинга:

Кандидат в президенты Киргизской Республики, экс-спикер парламента Адахан Мадумаров.

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.



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Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикеру брифинга, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

