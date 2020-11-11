Объявленные в Киргизии президентсике выборы объявили неконституционными

После отмены итогов парламентских выборов Киргизии политические ситуация в стране вышла из конституционного поля. Об этом на брифинге НСН «Киргизский кризис и выборы президента» кандидат в президенты Киргизии экс-спикер парламента Адахан Мадумаров.

«Протестующие требовали отмены итогов парламентских выборов. Они не ставили вопрос об отставке правительства и тем более президента. Ситуация вышла из конституционного поля. Сегодняшняя власть приостановила действие трех статей Конституции и препятствует проведению парламентских выборов. По их итогам должно было быть сформировано правительство и объявлены досрочные президентские выборы. А сейчас сначала объявлены президентские выборы, а затем непонятная пока конституционная реформа», - сказал Мадумаров.

После массовых протестов и попытки государственного переворота в Киргизии, наконец, установилось затишье. 10 января 2021 года в стране состоятся внеочередные президентские выборы. Премьер-министр, врио президента Киргизии Садыр Жапаров выразил благодарность России за стабилизацию обстановки в стране.

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