Кандидат в президенты Киргизии Мадумаров призвал к стратегическому союзу с Россией

Несмотря на внутриполитические трудности, Киргизии необходимо сохранять стратегический союз с Россией. Об этом на брифинге НСН «Киргизский кризис и выборы президента» кандидат в президенты Киргизии экс-спикер парламента Адахан Мадумаров.

«Нашими предками было завещано всегда держаться с Российской Федерацией. Это факт. Кроме того сейчас на территории России временно проживают и работают более 800 тысяч граждан Киргизской республики Мы получаем от них целый бюджет. Более 2,5 млрд долларов они вливают в экономику Киргизии. Киргизия - активный участник ОДКБ, других международных организаций. Нужно держать свою слово перед внешними партнерами, выполнять все взятые международные обязательства, согласовывать, вести единую внешнюю политику», - подчеркнул Мадумаров.

Ранее он заявил в эфире НСН, что после отмены итогов парламентских выборов Киргизии политические ситуация в стране вышла из конституционного поля.

