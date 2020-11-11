Мадумаров: Я мальчик по сравнению с Байденом!
Кандидат в президенты Киргизии Адахан Мадумаров на брифинге НСН «Киргизский кризис и выборы президента» высмеял заявления, что Киргизии требуются более молодые руководители, чем он. По словам политика, в мире государствами руководят гораздо более возрастные лидеры.
«Мадумаров не Трамп и не Байден. До Байдена мне еще четверть века надо жить. Я по сравнению с ним еще мальчик», - заявил Мадумаров в ответ на вопрос журналиста о его возрасте.
Отметим, что Адахану Мадумарову 55 лет. Избранному президенту США Джо Байдену – 77.
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