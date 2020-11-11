Кандидат в президенты Киргизии Мадумаров пообещал ввести двойное гражданство с Россией

В Киргизии необходимо принять закон о двойном гражданстве с Россией. Об этом на брифинге НСН «Киргизский кризис и выборы президента» заявил кандидат в президенты Киргизии экс-спикер парламента Адахан Мадумаров.

«Я хочу инициировать закон о двойном гражданстве России и Киргизии. Это нам необходимо. От этого мы выиграем. Получившие гражданство России киргизы сейчас не имеют никаких прав на своей родине», - сказал Мадумаров.

Политик также опроверг заявление представителя киргизской диаспоры о том, что он мало общается с соотечественниками за рубежом.

«Я везде бываю, где есть наши соотечественники - в России, в Турции, Южной Корее, Казахстане. Я приезжаю везде, куда меня приглашают. Если других киргизских политиков не приглашают, это их большая трагедия. Я приезжаю, потому что каждый из вас мне дорог. Главное богатство страны – это не золото, нефть или уголь. Это народ. У нас каждый год из страны уезжает 250 тысяч человек. Каждый из них бесценен для нашего народа. Молодые люди должны чувствовать себя востребованными дома. Надо наводит порядок в Киргизии», - подчеркнул кандидат в президенты Киргизии.

Ранее Мадумаров заявил в эфире НСН, что после отмены итогов парламентских выборов Киргизии политические ситуация в стране вышла из конституционного поля.

