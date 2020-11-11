Мадумаров: Настоящий киргиз обязан знать русский язык!

Киргизам необходимо учить русский язык. Об этом на брифинге НСН «Киргизский кризис и выборы президента» заявил кандидат в президенты Киргизии экс-спикер парламента Адахан Мадумаров.

«Если ты истинный патриот своего народа, ты обязан знать русский язык. Именно этот язык является мостом между киргизами и другими народами. Россия для Киргизии – это окно в мир. Есть такая шутка - чтобы стать киргизом, ты должен сначала стать русским. Как писал Чингиз Айтматов, русский язык и киргизский язык – это два крыла одной птицы. Однокрылая птица никуда не полетит. Не надо быть псевдопатриотами, политизировать статус русского языка. Настоящий патриот должен заставить своих соотечественников знать не один, а минимум два языка. А лучше три, четыре, пять», - сказал Мадумаров.

Ранее Мадумаров в эфире НСН пообещал в случае победы на выборах президента Киргизии принять закон о двойном гражданстве с Россией.

