31.08.2023 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Кадровый голод. Каких специалистов не хватает на рынке труда в 2023 году?»

Российские предприятия испытывают острейшую нехватку кадров за последние 25 лет. Работодатели уверяют: они готовы достойно платить и самостоятельно воспитывать специалистов. Кадровый голод в промышленности бьет один рекорд за другим. Недавний опрос Института Гайдара (август 2023 г.) показал дефицит кадров у 42% промышленных предприятий в стране. Еще в апреле о проблемах с персоналом заявляла треть компаний. Аналитики добавляют, что последний раз показатели нехватки трудовых ресурсов в производственном секторе достигали такого уровня в 1996 году. 60 % компаний в России сталкиваются со сбоями в работе IT-систем из-за дефицита кадров. Строительная отрасль испытывает дефицит кадров, нехватка есть по всем специальностям, особенно по рабочим. По сравнению с июлем 2022 года число активных вакансий в сфере строительства и недвижимости выросло на 44%, а число размещенных резюме снизилось на 9%, свидетельствуют данные аналитиков.

Участники пресс-конференции:

Светлана Бессараб, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов;

член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов; Александр Сампетов, руководитель категории «Рабочие и линейные профессии» Авито Работа.

В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:

Почему возник кадровый дефицит в России?

В каких отраслях нехватка кадров особенно острая?

Как работодатели планируют восполнять дефицит рабочих кадров?

Чем кадровый дефицит грозит российскому рынку?

В каких странах сегодня еще ощущается острый дефицит рабочих кадров?

Будет ли повышение зарплат для квалифицированных специалистов?

Как бороться с кадровым дефицитом?

Какие новые профессии появились на российском рынке труда?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 15:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



