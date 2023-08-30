31.08.2023 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Кадровый голод. Каких специалистов не хватает на рынке труда в 2023 году?»
Российские предприятия испытывают острейшую нехватку кадров за последние 25 лет. Работодатели уверяют: они готовы достойно платить и самостоятельно воспитывать специалистов. Кадровый голод в промышленности бьет один рекорд за другим. Недавний опрос Института Гайдара (август 2023 г.) показал дефицит кадров у 42% промышленных предприятий в стране. Еще в апреле о проблемах с персоналом заявляла треть компаний. Аналитики добавляют, что последний раз показатели нехватки трудовых ресурсов в производственном секторе достигали такого уровня в 1996 году. 60 % компаний в России сталкиваются со сбоями в работе IT-систем из-за дефицита кадров. Строительная отрасль испытывает дефицит кадров, нехватка есть по всем специальностям, особенно по рабочим. По сравнению с июлем 2022 года число активных вакансий в сфере строительства и недвижимости выросло на 44%, а число размещенных резюме снизилось на 9%, свидетельствуют данные аналитиков.
Участники пресс-конференции:
- Светлана Бессараб, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов;
- Александр Сампетов, руководитель категории «Рабочие и линейные профессии» Авито Работа.
В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:
- Почему возник кадровый дефицит в России?
- В каких отраслях нехватка кадров особенно острая?
- Как работодатели планируют восполнять дефицит рабочих кадров?
- Чем кадровый дефицит грозит российскому рынку?
- В каких странах сегодня еще ощущается острый дефицит рабочих кадров?
- Будет ли повышение зарплат для квалифицированных специалистов?
- Как бороться с кадровым дефицитом?
- Какие новые профессии появились на российском рынке труда?
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 15:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8