Депутат Бессараб разъяснила нюансы упрощения трудоустройства детей на работу
Я не могу сказать, что это все решит проблему кадрового дефицита в России. Это просто летнее трудоустройство подростков, заявила НСН депутат Госдумы Светлана Бессараб.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в пресс-центре НСН выразила мнение, что привлечение детей на работу не решит проблему кадрового дефицита в России.
«Это легкий труд, труд по сокращенной продолжительности рабочего времени, но мы упростили задачу: сегодня не требуется разрешение органов опеки. Раньше нужны были разрешения и от родителей, и от органов опеки. Сегодня ребёнку проще устроиться, но работодатели идут на это не очень охотно. Здесь начинается трудная работа с работодателями в регионах. Представьте, устроить ребенка на работу - дополнительные отчеты, дополнительные проверки гострудинспекции, обязательное сокращение продолжительности рабочего времени. Работодателям же надо платить минимальный размер оплаты труда, а если ребёнок работает недостаточное количество часов, недостаточно квалифицированный труд. В таких случаях включаются региональные бюджеты, чтобы подросток получал хотя бы минимальную оплату труда. Я не могу сказать, что это все решит проблему кадрового дефицита в России. Это просто летнее трудоустройство подростков», - сказала собеседница НСН.
Российские предприятия испытывают острейшую нехватку кадров за последние 25 лет. Работодатели уверяют: они готовы достойно платить и самостоятельно воспитывать специалистов. Кадровый голод в промышленности бьет один рекорд за другим. Недавний опрос Института Гайдара (август 2023 г.) показал дефицит кадров у 42% промышленных предприятий в стране.
Ранее Бессараб в беседе с «Радиоточкой НСН» спрогнозировала высокую конкуренцию за соискателей на рынке труда.
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