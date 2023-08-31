«Логистика и промышленность»: «Авито Работа» назвала топ дефицитных профессий

«По показателям нехватки кадров промышленность у нас в топе - количество предложений работы в этом году увеличилось почти на 40% по сравнению с прошлым годом. Также можно говорить о тенденции в сельском хозяйстве. Видим рост количества вакансий, которые туда привлекаются - рост количества вакансий за лето составил порядка 50%. Также можно сказать о логистике. Эта индустрия быстро развивается и показывает трехкратных рост за последние несколько лет. Естественно, в этой сфере требуется все больше сотрудников - рост по количеству вакансий составляет около 40%», - сказал собеседник НСН.

Ранее вице-президент клуба молодых предпринимателей Росмолодежи, член экспертного совета Государственной Думы по молодежной политики и Ассоциации карьерных консультантов России Гарри Мурадян в беседе с «Радиоточкой НСН» рассказал, в каких профессиональных областях высокие зарплаты.

