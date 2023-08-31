«Авито Работа»: Работодатели неохотно трудоустраивают подростков

«Работодатели действительно не охотно берут детей на работу. Здесь нужно понимать, что нельзя на высококвалифицированные позиции нанимать таких представителей труда. Мы в большей степени говорим о работе, которую можно выполнять без опыта, о частичной занятости, о подработках. На сегодняшний день у нас в принципе не так много таких профессий, но мы видим разворот рынка в ту сторону, когда работодатели все больше готовы нанимать сотрудников без опыта», - сказал собеседник НСН.

По его словам, все больше подростков хотят трудиться в компаниях и получать зарплату.



«Что касается заинтересованности подростков, то мы видим все больше откликов от них. Нам об этом напрямую рассказывают работодатели, работающие на нашей платформе. Заинтересованность среди подростков определенно есть - все хотят заработать те самые свои первые деньги, попробовать работать своими руками, однако не каждый работодатель готов дать такую возможность подросткам», - отметил эксперт.

Ранее вице-президент клуба молодых предпринимателей Росмолодежи, член экспертного совета Государственной Думы по молодежной политики и Ассоциации карьерных консультантов России Гарри Мурадян в беседе с «Радиоточкой НСН» рассказал, в каких профессиональных областях высокие зарплаты.

