«Авито Работа»: Работодатели неохотно трудоустраивают подростков
Не каждый работодатель готов взять на работу подростка, заявил НСН глава категории «Рабочие и линейные профессии» Авито Работа Александр Сампето.
Руководитель категории «Рабочие и линейные профессии» Авито Работа Александр Сампетов в пресс-центре НСН заявил, что работодатели не хотят брать детей на работу,
«Работодатели действительно не охотно берут детей на работу. Здесь нужно понимать, что нельзя на высококвалифицированные позиции нанимать таких представителей труда. Мы в большей степени говорим о работе, которую можно выполнять без опыта, о частичной занятости, о подработках. На сегодняшний день у нас в принципе не так много таких профессий, но мы видим разворот рынка в ту сторону, когда работодатели все больше готовы нанимать сотрудников без опыта», - сказал собеседник НСН.
По его словам, все больше подростков хотят трудиться в компаниях и получать зарплату.
«Что касается заинтересованности подростков, то мы видим все больше откликов от них. Нам об этом напрямую рассказывают работодатели, работающие на нашей платформе. Заинтересованность среди подростков определенно есть - все хотят заработать те самые свои первые деньги, попробовать работать своими руками, однако не каждый работодатель готов дать такую возможность подросткам», - отметил эксперт.
Ранее вице-президент клуба молодых предпринимателей Росмолодежи, член экспертного совета Государственной Думы по молодежной политики и Ассоциации карьерных консультантов России Гарри Мурадян в беседе с «Радиоточкой НСН» рассказал, в каких профессиональных областях высокие зарплаты.
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