18.10.2024 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Игра с долгами: Почему россияне массово становятся лудоманами?»



По данным ВОЗ, ежегодно 350 миллионов человек в мире становятся лудоманами. За последние 10 лет число людей с зависимостью к азартным играм увеличилось на 500%. В России официальной статистики нет.



В Госдуме и Совете Федерации не на шутку озаботились борьбой с лудоманией (зависимостью от азартных игр) и разработали целый ряд инициатив. Например, штраф в один миллион рублей могут установить для тех, кто принимает ставки у несовершеннолетних. Вторым законопроектом в пакете поправок стало требование к организаторам азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе с 1 марта 2025 года обеспечить участникам азартных игр возможность личного наблюдения за развитием и исходом события, от которого зависит результат пари



Законопроект о возможности запрета приема в букмекерских конторах и на тотализаторах ставок от участников с использованием кредитных карт также готовится к первому чтению. При этом места, где принимают ставки, не смогут располагаться по соседству с микрофинансовыми организациями.



Напомним, что в июле текущего года депутаты Госдумы предложили ввести в административный кодекс возможность самозапрета на участие в азартных играх. Для этого должен быть создан перечень граждан, которые добровольно внесли себя в стоп-лист букмекеров.



В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:



Почему россияне чаще берут микрозаймы ради ставок?

Какие суммы россияне тратят на азартные игры?

Как защитить юридически родственников лудоманов от финансовых потерь?

Насколько зависима от игр и ставок сегодня молодежь?

Можно ли вылечить лудоманию?

Как будет формироваться список лудоманов?

Выгодно ли организациям по ставкам «сдавать» лудоманов?

Запретят ли должникам по алиментам играть в азартные игры?

Участники пресс-конференции:

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская;

Юрист семейного и наследственного права, медиатор Мира Моисеева;

Приглашен к участию:



Заместитель председателя Комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) по предпринимательству в сфере спорта, советник генерального директора БК «Фонбет» Николай Оганезов.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.



Начало в 11:00



Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:



8 (903) 594 54 37



Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



