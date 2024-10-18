В «Фонбет» назвали «хайпом» поправки, направленные на борьбу с лудоманией
Вопрос лудомании начинают недобросовестно использовать в целях хайпа, отметил в эфире НСН советник гендиректора БК «Фонбет» Николай Оганезов.
Поправки, направленные на борьбу с лудоманией, являются хайпом и политическим популизмом, заявил зампредседателя Комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) по предпринимательству в сфере спорта, советник генерального директора БК «Фонбет» Николай Оганезов в пресс-центре НСН.
«В этих поправках есть элементы хайпа, раньше это называлось политическим популизмом, когда используется элемент справедливости, но этот элемент не привязан к реальной экономической ситуации. И сам вопрос лудомании начинает недобросовестно использоваться в целях хайпа. Если мы говорим о лудомании: в пояснительных записках к поправкам говорится, что в стране у нас чуть ли не 15 млн лудоманов», - сказал Оганезов.
Он отметил, что в России до сих пор нет заболевания «лудомания». По словам Оганезова, причины этого нужно выяснить у Минздрава.
«Минздрав дал свои официальные данные, указав, что количество пациентов, зарегистрированных медучреждениями с основным диагнозом «патологическое влечение к азартным играм» составило: в 2020 году – 15 человек, 2021 году – 16 человек, в 2022 году – 14 человек, в первом квартале 2023 года – 13 человек. Понятно, что многие люди скрывают свои проблемы и не обращаются в медицинские организации. Но здесь вопрос и к Минздраву: у нас до сих пор нет такого заболевания, как лудомания. У нас есть только сопутствующее основному заболеванию психологическое расстройство», - добавил собеседник НСН.
В Госдуме и Совете Федерации озаботились борьбой с лудоманией (зависимостью от азартных игр) и разработали целый ряд инициатив. Депутаты Госдумы уже приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий запрет для букмекерских контор и тотализаторов принимать ставки от несовершеннолетних, ограниченных в дееспособности граждан, а также уклоняющихся от уплаты алиментов и других долгов по исполнительным производствам. Кабмин поддержал законопроект при условии его доработки ко второму чтению.
Законопроект о возможности запрета приема в букмекерских конторах и на тотализаторах ставок от участников с использованием кредитных карт также готовится к первому чтению. При этом места, где принимают ставки, не смогут располагаться по соседству с микрофинансовыми организациями, передает «Радиоточка НСН».
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