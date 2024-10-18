В «Фонбет» назвали «хайпом» поправки, направленные на борьбу с лудоманией

Он отметил, что в России до сих пор нет заболевания «лудомания». По словам Оганезова, причины этого нужно выяснить у Минздрава.

«Минздрав дал свои официальные данные, указав, что количество пациентов, зарегистрированных медучреждениями с основным диагнозом «патологическое влечение к азартным играм» составило: в 2020 году – 15 человек, 2021 году – 16 человек, в 2022 году – 14 человек, в первом квартале 2023 года – 13 человек. Понятно, что многие люди скрывают свои проблемы и не обращаются в медицинские организации. Но здесь вопрос и к Минздраву: у нас до сих пор нет такого заболевания, как лудомания. У нас есть только сопутствующее основному заболеванию психологическое расстройство», - добавил собеседник НСН.

В Госдуме и Совете Федерации озаботились борьбой с лудоманией (зависимостью от азартных игр) и разработали целый ряд инициатив. Депутаты Госдумы уже приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий запрет для букмекерских контор и тотализаторов принимать ставки от несовершеннолетних, ограниченных в дееспособности граждан, а также уклоняющихся от уплаты алиментов и других долгов по исполнительным производствам. Кабмин поддержал законопроект при условии его доработки ко второму чтению.

Законопроект о возможности запрета приема в букмекерских конторах и на тотализаторах ставок от участников с использованием кредитных карт также готовится к первому чтению. При этом места, где принимают ставки, не смогут располагаться по соседству с микрофинансовыми организациями, передает «Радиоточка НСН».

