Букмекеры допустили, что закон о самозапрете на азартные игры не принимают специально
Букмекеры выступили инициатором и поддержали законопроект о самоограничениях на игры, отметил в эфире НСН советник гендиректора БК «Фонбет» Николай Оганезов.
Законопроект о самозапрете на участие в азартных играх обсуждается давно, однако его не принимают и заменяют популистскими инициативами, заявил зампредседателя Комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) по предпринимательству в сфере спорта, советник генерального директора БК «Фонбет» Николай Оганезов в пресс-центре НСН.
«Букмекерский рынок не говорит, что вопросом лудомании не надо заниматься. Наоборот, букмекеры выступили инициатором и поддержали законопроект о самоограничениях. Каждый человек может обратиться в букмекерскую контору с заявлением о том, чтобы ему запретили участвовать в азартных играх. Согласно инициативе, букмекер должен будет такое заявление принять и человека к играм не допускать. Этот законопроект обсуждается уже более пяти лет – при полной поддержке букмекеров и положительной мировой практике. Но этот реально эффективный инструмент не принимается, и идет подмена популистскими законопроектами», - сказал Оганезов.
Ранее группа депутатов от комитета Госдумы по физической культуре и спорту внесла в ГД межфракционный законопроект о праве физлиц устанавливать для себя самозапрет на участие в азартных играх. Согласно законопроекту, не допускается прием ставок, в том числе онлайн, организаторами азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах, а также перевод денежных средств (в том числе через электронные кошельки) в оплату интерактивных ставок по поручению тех, кто отказался от участия в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах, передает «Радиоточка НСН».
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